Саудовская Аравия выступила против сайтов для татар и геев

{1-} В Саудовской Аравии комиссия по технологиям и коммуникациям выразила недовольство рядом новых доменных имен, которые могут появиться в Интернете.

В частности, осуждению подвергся домен .gay, передает CNN.

Комиссия заявила, что домен .gay будет оскорбительным для множества культур.

Ведомство выступает также против зоны доменной зоны .tatar, потому что «одна организация не может и не должна представлять национальное множество татарских сообществ».

Кроме того, Саудовской Аравии не понравились .baby (в «детской» зоне, по мнению комиссии, будет размещаться порнография с участием несовершеннолетних), .wine («вино» по-английски), .bar («бар») и .islam («ислам»).

Всего комиссия выступила против 31 домена, но все претензии носят неформальный характер.

Всего корпорация ICANN, ответственная за распределение новых доменных имен, получила более шести тысяч отзывов, в том числе 161 от Саудовской Аравии.

Чтобы подать формальное возражение против доменного имени, необходимо заплатить корпорации две с половиной тысячи долларов.

Прием заявок на новые домены шел с января до конца мая 2012 года. За это время в ICANN поступили предложения о создании 1930 зон. Каждая заявка обошлась организации, ее подавшей, в 185 тысяч долларов.

Фото: dotgay.com

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