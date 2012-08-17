FEMEN откроют свой филиал в Европе: мы - не Тимошенко

Украинское движение FEMEN намерено открыть представительство в Европе для защиты своих активисток. Об этом заявила лидер движения Анна Гуцол изданию «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 17 августа, активистки FEMEN спилили в Киеве крест, установленный в память о жертвах политических репрессий в центре Киева. Акция возле Октябрьского дворца была предпринята в знак солидарности с российской панк-группой Pussy Riot.

По факту повреждения креста киевская милиция возбудила уголовное дело по статье «Групповое хулиганство», которая предусматривает до 4 лет тюрьмы.

По словам Гуцол, это уже десятое уголовное дело, возбужденное против девушек.

Как FEMEN спиливали крест в Киеве: опубликованы фото и видео

«Да, страшно, конечно. Но мы стараемся прикрыть, извините, ж… В частности, планируем открыть свой филиал в Европе, и будем рассчитывать в итоге на их защиту - как в заграничных акциях, так и в Украине», - рассказала она.

«Правда, поддержка Европы не помогла Тимошенко, но мы ведь не Тимошенко», - добавила представитель FEMEN.

Фото, видео: femen.livejournal.com

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