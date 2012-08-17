Немецкой армии разрешили применять оружие в Германии

{1-} Конституционный суд Германии разрешил вооруженным силам страны – бундесверу - вести боевые действия на территории страны.

Об этом сообщает Die Welt.

Решение суда было принято 17 августа со множеством ограничений: в частности, военные имеют право разворачивать фронт только «в чрезвычайных ситуациях катастрофического масштаба», а применять оружие можно только с разрешения правительства.

Кроме того, ни при каких обстоятельствах военные не могут применять силу «в ответ на угрозу, исходящую от демонстрантов».

Своим решением суд отменил постановление в 2006 года, которое запрещало бундесверу вести боевые действия внутри страны.

Отметим, что немецкие вооруженные силы получили право действовать на территории Германии впервые с момента окончания Второй мировой войны.

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