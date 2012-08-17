Чернобыльскую зону могут заселить через 20 лет - ученые

{1-}Население может вернуться в Чернобыльскую зону через 20 лет. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро, сообщает Gazeta.ua.

"У ученых есть разные мнения по поводу того, можно ли заселять зону отчуждения. По нашим расчетам, южные окраины Чернобыльской зоны можно заселять людьми через 20 лет", - рассказал он.

"Уже сейчас там есть относительно чистые районы, но с определенными "пятнами" радиации. Ты не заставишь хозяев находиться у себя во дворе и не ходить в лес по ягоды. Но в сам Чернобыль вернуться нельзя будет никогда", - сказал Бобро.

По его данным, сейчас в зоне отчуждения проживает 200 самоселов, половина из них - в Чернобыле, а половина - в южных регионах.

"Это в основном пожилые люди. Их оттуда уже нельзя выселять, потому стресс, который они получат от переселения, будет значительно хуже для их здоровья, чем то, что они живут в зоне отчуждения. Но перевозить туда людей на жительство нельзя - неправильно загрязненные зоны превращать в зону отдыха", - рассказал он.

Бобро сообщил, что родственники людей, проживающих в зоне отчуждения, могут приезжать к ним в гости, но не более, чем на 5 дней.

Чиновник также отметил, что зона отчуждения сейчас занимает 2 тысяч кв.км, из них 200-300 кв.км можно вернуть для населения.

"Со следующего года эти территории ученые позволят засевать техническими культурами и строить конструкции для генерации электроэнергии. А 100 квадратных километров навсегда останутся неприкосновенными", - отметил Бобро.

Относительно 35 человек, которые попросили премьер-министра Николая Азарова переселиться в Чернобыльскую зону, то Бобро подчеркнул, что им такого разрешения ранее чем через 20 лет никто не предоставит.

"В случае их переселения их сочтут самоселами, оштрафуют на около 400 гривен и принудительно выселят", - подытожил он.

Как известно, специалисты Национальной комиссии по радиационной защите населения считают, что часть 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и сам город Чернобыль уже пригодны для проживания людей.

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Украины Николай Азаров считает возможным начать процесс восстановления и реабилитации территорий Чернобыльской зоны, которые пострадали от радиации.

"Есть все основания вдохнуть жизнь в опустевшие и безжизненные территории, города, населенные пункты. А это все – рабочие места, дополнительные доходы нашего бюджета и страны", - сказал премьер.

фото: wek.com.ua

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