Охранник Тимошенко бездомный, но с многомиллионным счетом в банке

{1-}Нардеп от БЮТ Виталий Чудновский, который ранее отвечал за охрану экс-премьера Юлии Тимошенко для участия в парламентских выборах 2012 года подал в ЦИК декларацию. Согласно документу политик не обладает движимым или недвижимым имуществом.

На счетах в банках у депутата лежат 15,96 миллионов гривен, сообщает ТСН.

В течение 2011 года депутат получил с них 1,5 миллиона гривен дивидендов и процентов. Еще 201,1 тыс. грн Чудновский получил в качестве заработной платы, а 34,8 тыс. грн взял как материальную помощь.

В целом годовой доход депутата составил 1 млн 747 тыс. гривен.

Депутат намерен баллотироваться в парламент как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу №90.

Напомним, по состоянию на вечер 13 августа, последний день приема документов на регистрацию кандидатами в нардепы, для участия в парламентских выборах зарегистрировано 1456 кандидатов по партийным спискам и 2204 участника выборов в одномандатных округах. Среди последних - 1322 кандидата предложены партиями и 882 - самовыдвиженцы.

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