На Закарпатье обнаружили подземный ход в Европу

{1-}На Закарпатье в селе Малые Селменцы обнаружили контрабандный тоннель. Подземный ход соединял украинское село со словацким Большие Селменцы, сообщает ТСН.

Вход в туннель разместили в подвальном помещении магазина, расположенного неподалеку от пешеходного пункта пропуска.

По информации СБУ, туннель обнаружили накануне. Впрочем, словацкой стороне сообщили об этом только сегодня. Поэтому, пока не известно, сколько метров имеет подземелье, и где именно заканчивается.

Обнародовали только единственную фотографию тоннеля. Говорят, что он в аварийном состоянии.

Напомним, похожий туннель между Украиной и Словакией обнаружили около месяца назад словацкие пограничники. Он был длиной в семьсот метров и хорошо оборудован - с вагонетками и электроэнергией.

С украинской стороны вход в него был недалеко от международного пункта пропуска "Ужгород-Вышне-Немецке". Перевозили ли по этому туннелю, кроме контрабанды, еще и людей - расследуют до сих пор.



Фото, Видео ТСН

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