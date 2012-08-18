Беларусь выпустила обвиняемых по делу о «плюшевом десанте»

{1-}КГБ Беларуси освободил из-под стражи фотографа Антона Суряпина и риэлтора Сергея Башаримова, обвиняемых по делу о так называемом «плюшевом десанте». Их мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

Комментируя решение об освобождении, в КГБ подчеркнули, что Суряпин и Башаримов остаются в статусе обвиняемых, «так как необходимые следственные действия, в частности, очные ставки не проведены в связи с отказом подданных Швеции». Представители комитета госбезопасности отметили, что окончательные процессуальные решения будут приняты только после выяснения всех обстоятельств дела, пишет ZN.UA.

Суряпин и Башаримов были задержаны в середине июля, после чего им были предъявлены обвинения «в пособничестве незаконному пересечению границы». Суряпин, как отмечалось, первым разместил снимки «плюшевого десанта» в интернете, а Башаримов сдавал жилье организаторам акции.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, «плюшевый десант» с борта шведского самолета в начале июля вызвал дипломатический скандал между белорусами и шведами.

После него из Минска был выслан посол Швеции, в ответ Стокгольм лишил визы двух белорусских дипломатов.

Представители Евросоюза на встрече в пятницу, 10 августа, выразили свою полную солидарность с позицией Швеции.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с «плюшевым десантом», КГБ предложил явиться на допрос организаторам акции из Studio Total. 14 августа сотрудники агентства распространили открытое письмо, в котором ответили на предложение КГБ отказом.

После «плюшевого десанта» отношения между Беларусью и Швецией значительно охладились.

фото: thelocal.se

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