Азаров: нужно брать пример не с героев Бригады, а с олимпийских чемпионов

{1-}Украинские олимпийцы - достойный пример для молодежи. Об этом премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Нашей молодежи надо брать пример не с героев телевизионных фильмов, таких как Бригада, а с наших олимпийских чемпионов, как своим трудом, своей настойчивостью достичь и славы, и почета, и уважения, и, соответственно, материального вознаграждения. Да и звание олимпийского чемпиона по жизни - это очень высокая честь. Именно поэтому это очень хороший пример для подражания", - написал премьер.

По мнению Азарова, государство и местные органы власти должны создавать все необходимые условия для подготовки спортсменов. При этом Азаров вспомнил свое детство, когда страна только восстанавливалась после войны и спортивных площадок практически не было, а молодежь все равно занималась спортом.

"В городе, где я жил, не было ни одного бассейна, но зато рядом протекала река. На реке был оборудован бассейн, в котором ребята не только учились плавать, но и в том числе учились хорошо плавать. Поэтому всякие ссылки на бедность являются несущественными", - добавил он.

Премьер отметил, что главное - это желание местных органов власти заниматься развитием спорта, а правительство им в этом поможет.

Напомним, ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что доволен 20 медалями и итоговым 14-м местом Украины на Олимпиаде в Лондоне, но "игры были для нас очень непростыми".

Как сообщалось, украинские спортсмены завоевали шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей на Олимпиаде-2012.