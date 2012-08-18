Азаров: нужно брать пример не с героев Бригады, а с олимпийских чемпионов

{1-}Украинские олимпийцы - достойный пример для молодежи. Об этом премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Нашей молодежи надо брать пример не с героев телевизионных фильмов, таких как Бригада, а с наших олимпийских чемпионов, как своим трудом, своей настойчивостью достичь и славы, и почета, и уважения, и, соответственно, материального вознаграждения. Да и звание олимпийского чемпиона по жизни - это очень высокая честь. Именно поэтому это очень хороший пример для подражания", - написал премьер.
По мнению Азарова, государство и местные органы власти должны создавать все необходимые условия для подготовки спортсменов. При этом Азаров вспомнил свое детство, когда страна только восстанавливалась после войны и спортивных площадок практически не было, а молодежь все равно занималась спортом.
"В городе, где я жил, не было ни одного бассейна, но зато рядом протекала река. На реке был оборудован бассейн, в котором ребята не только учились плавать, но и в том числе учились хорошо плавать. Поэтому всякие ссылки на бедность являются несущественными", - добавил он.
Премьер отметил, что главное - это желание местных органов власти заниматься развитием спорта, а правительство им в этом поможет.
Напомним, ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что доволен 20 медалями и итоговым 14-м местом Украины на Олимпиаде в Лондоне, но "игры были для нас очень непростыми".
Как сообщалось, украинские спортсмены завоевали шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей на Олимпиаде-2012.
Ранее «Главред» сообщал, что Украина в медальном зачете на Олимпиаде заняла 14 место, завоевав 20 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Ямайка – только 18-е, завоевав 12 наград (4-4-4).
Напомним, что Азаров обвинил украинскую оппозицию в малом количестве олимпийских медалей, заявив, что кампания оппозиции по дискредитации Украины в мире повлияла на отношение судей к украинским спортсменам на Олимпиаде.
Также Николай Азаров заявил, что Украине стоит поучиться в развитии олимпийского спорта у других стран, в частности у Ямайки.
«Маленькая Ямайка, а смотрите, сколько дала олимпийских рекордсменов… Давайте поучимся у них, посмотрим какая у них подготовка, и сделаем не хуже», – сказал Азаров.
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