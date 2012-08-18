США обеспокоены приговором Pussy Riot

{1-}США обеспокоены в связи с вынесением обвинительного приговора участницам российской панк-группы Pussy Riot, сообщила в пятницу официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд, пишет Сегодня.

"США обеспокоены самим вердиктом и несоразмерным приговором, вынесенным московским судом по делу участниц Pussy Riot, так и ограничениями свободы слова в России", - заявила В.Нуланд в пятницу.

"Мы призываем российские власти пересмотреть это дело и обеспечить соблюдение свободы слова", - добавила она.

Ранее в посольстве США в России назвали приговор по делу Pussy Riot несправедливым.

"Сегодняшний приговор по делу Pussy Riot выглядит несоразмерным содеянному", - говорится в сообщении, опубликованном на страничке посольства в Twitter.

В пятницу Хамовнический суд Москвы приговорил устроивших скандальную акцию в храме Христа Спасителя участниц Pussy Riot к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, как сообщал «Главред», в конце февраля 2012 года пять участниц группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, спели у алтаря песню «Богородица, Путина прогони».

Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал большой общественный резонанс. Вскоре полиция арестовала троих участниц акции – 22-летнюю Надежду Толоконникову, 24-летнюю Марию Алехину и 29-летнюю Екатерину Самуцевич.

Также отметим, что в защиту Pussy Riot выступили деятели российской культуры, среди которых Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

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Кроме того, девушек поддержали всемирно известные музыканты: группа Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Franz Ferdinand, Мадонна, которые во время концертов в России со сцены призывали освободить их.

Кроме того, 17 августа активистки движения FEMEN в знак солидарности с Pussy Riot спилили памятный крест в центре Киева, установленный в центре столицы в память жертв политических репрессий.

Фото: Вести.ру

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