Полицейскому, укушенному Каспаровым, посоветовали сделать прививку

{1-}В московской полиции заявили, что оппозиционер Гарри Каспаров укусил прапорщика, который был вынужден обратиться за медпомощью. Каспаров категорически опровергает эту информацию. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин предложил привить от бешенства пострадавшего полицейского.

Полиция Москвы готовит материалы в Следственный комитет в связи с инцидентом, пишет Корреспондент.

"Мы подтверждаем, что один из сотрудников 2-го оперативного полка ГУМВД России по Москве был укушен гражданином Каспаровым при задержании у здания Хамовнического суда", - сказал представитель главка. Он отметил, что пострадавший полицейский был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение, где у него был диагностирован укус мягких тканей кисти и указательного пальца, повреждение надкостницы левой руки.

Экс-чемпион мира по шахматам категорически опровергает эту информацию.

"Я хочу увидеть этого прапорщика. То, что я кого-то укусил, - это бред сивой кобылы. Я, конечно, пытался отбрыкиваться, как мог, но зубы были крепко сжаты", - сказал Каспаров журналистам.

"Может, его собака служебная укусила? Тогда пусть сделают экспертизу, чей это укус", - предложил он.

"Московская полиция готова провести сравнительную экспертизу зубов Каспарова и зубов своих служебных собак", - сказал представитель главка.

Инцидент прокомментировал и вице-премьер Дмитрий Рогозин, известный скандальными высказываниями. "Каспаров покусал полицейского (...) Попрошу главу МВД сделать пострадавшему прививку от бешенства", - написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

делу Pussy Riot. Трех девушек признали виновными и приговорили к двум годам лишения свободы каждую. Каспаров, а также лидер Левого фронта Сергей Удальцов и еще около 60 человек были задержаны возле Хамовнического суда Москвы, где выносился приговор по. Трех девушек признали виновными и приговорили к двум годам лишения свободы каждую.