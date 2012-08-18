Европа обвинила Украину в нарушении прав беженцев

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Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле ЕС "глубоко обеспокоены известием, что человек из России (Республика Ингушетия), который был признан беженцем в соответствии с международным правом, был экстрадирован из Украины 15 августа".

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-секретарей высоких представителей Европейского Союза, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они полностью поддерживают заключение Агентства ООН по делам беженцев в том, что этот случай свидетельствует о нарушении обязательств соблюдать принцип недопустимости принудительного возвращения", - говорится в заявлении.

В связи с этим Эштон и Фюле отмечают, что план действий по либерализации визового режима в рамках визового диалога между ЕС и Украиной включает в себя ряд обязательств Киева в отношении принятия законодательства об убежище в соответствии с международными и европейскими стандартами, в том числе, защиты прав лиц, ищущих убежища, и беженцев.

"Достойно сожаления то, что в этом случае Украина, похоже, не уважает эти обязательства, несмотря на неоднократные и четкие просьбы, которые были высказаны за последние недели от Агентства ООН по делам беженцев и ЕС", - говорится в заявлении.

Как ранее писал Главред, апелляционный суд Одесской области 14 августа поддержал предложение прокуратуры об экстрадиции в Россию главного фигуранта в уголовном деле по факту подготовки покушения на президента РФ Владимира Путина Адама Осмаева.

Фото: odessa.umvd.gov.ua

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