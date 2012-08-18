Сегодня ЦИК завершит регистрацию кандидатов: конкурс 15 человек на место

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Центральная избирательная комиссия 18 августа заканчивает регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины. Документы принимались с 30 июля, когда стартовала избирательная кампания, и до 13 августа включительно.

За 15 дней избирательного процесса ЦИК принял документы почти от 3,5 тысяч кандидатов-мажоритарщиков. Таким образом, за каждый мандат в мажоритарных округах будут бороться более 15 человек, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Центризбиркома, на участие в парламентских выборах претендуют 89 политических партий, из них 22 партии выдвинули своих кандидатов по партийным спискам, а 67 партий – по мажоритарным округам. Приняты документы от 3,432 тысяч мажоритарщиков, из них 1,715 – самовыдвиженцы, 1,717 – выдвинуты от политических партий. Общее число зарегистрированных кандидатов по партийным спискам по состоянию на 19:00 17 августа составляет 2,528 тысячи человек. Общее число зарегистрированных кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах – 3,111 тысячи человек.

До 18 августа ЦИК должен принять решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов.

Как ранее писал Главред, в отличие от всех предыдущих парламентских выборов, в этот раз кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных округах, регистрирует Центризбирком, а не окружные избирательные комиссии. По закону кандидаты в мажоритарных округах могут выдвигаться партиями или как самовыдвиженцы. При этом запрещено одновременно баллотироваться по партийным спискам и в одномандатных округах.

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