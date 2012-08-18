На Полтавщине не сработал языковой закон: русских меньше 10%

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В Полтавской области пока не планируется предоставлять какому-либо из языков статус регионального в соответствии с законом «Об основах государственной языковой политики».

Об этом сообщил журналистам председатель Полтавского областного совета Иван Момот, информирует УНИАН.

«У нас нет таких больших мест проживания нацменьшинств, где бы можно было сделать их язык региональным», – сказал Момот.

В то же время, секретарь Полтавского городского совета Оксана Деркач и секретарь Кременчугского горсовета Василий Ивко, также сообщили, что у депутатов обоих горосоветов на данный момент нет планов проводить сессии для предоставления какому-либо из языков статуса регионального.

По данным Ивана Момота, в Полтавской области, согласно данным украинской переписи населения 2001 года, проживало 1,630 млн. жителей. Из них: украинцы — 1,481 млн., русские — 117,1 тыс.; другие национальности — 9,8 тыс. Среди них: белорусы — 6,3 тыс., армяне — 2,6 тыс, молдаване — 2,5 тыс, евреи — 1,8 тыс.

Как ранее писал Главред, в Киевской области русский язык пока не будут делать региональным, так как в областном совете не зарегистрировано даже проекта решения о поддержке закона "Об основах государственной языковой политики" и о предоставлении статуса регионального русскому языку.

Напомним, что за несколько дней русский язык получил статус регионального в шести областях Украины: в Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

К тому же решение о предоставлении статуса регионального русскому языку приняли местные советы Севастополя, Красного Луча.

фото: rent.poltava.ua/

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