От лидера Сирии сбежал вице-президент

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Вице-президент Сирии Фарук Шараа "покинул свой пост и примкнул к оппозиции". По данным СМИ, cирийский лидер "номер два" прибыл на территорию Иордании.

Официального подтверждения этой информации от источников в Дамаске и Аммане пока не поступало, однако по некоторым сведениям Шараа исчез из Дамаска 10 дней назад, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телестанцию "Аль-Арабия".

Официальный представитель Военного совета оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) Луэй аль-Микдад утверждает, что Шараа покинул столицу "вместе с группой высокопоставленных офицеров и своими ближайшими родственниками".

В то же время, аль-Микдад отказался подтвердить информацию о том, что вице-президент пересек границу с Иорданией. Он находится в "безопасном месте", сказал представитель ВС ССА. Племянник вице-президента, полковник Юураб Шараа неожиданно 16 августа появился в столице Иордании, откуда призвал сирийскую армию "встать на сторону народа и выступить против правления Башара Асада".

Напомним, если заявление оппозиции соответствует действительности, Фарук Шараа станет третьим после бывшего председателя правительства Риада Фарида Хиджаба и генерала Манафа Тласа (командующего бригадой Республиканской гвардии и "друга детства" сирийского лидера) крупным функционером сирийского режима, бежавшим за рубеж за истекшие полтора месяца. Все они принадлежат к суннитской общине.

Как ранее писал Главред, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус 17 августа заявил на пресс-конференции в Бейруте, что располагает данными "о скором выезде из страны большой группы лиц из окружения Башара Асада", что, по его мнению, свидетельствует "о растущей изоляции сирийского президента". "Мы должны срочно подобрать ему альтернативу. Нельзя допустить, чтобы крушение режима привело к росту экстремизма, необходимо сохранить институты власти и не повторять иракских ошибок", - сказал Фабиус.

Шараа на протяжении 20 лет возглавлял сирийский МИД, а с 2006 года стал вице-президентом Сирии. Его предшественник на этом посту - Абдель Халим Хаддам бежал из страны семь лет назад и проживает во Франции.

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