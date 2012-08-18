Каспарову шьют дело на 5 лет, чтоб не кусался

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Лидеру Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову, задержанному 17 августа у здания Хамовнического суда в Москве, грозит уголовное преследование. Против него готовят дело по статье УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

Каспарову грозит дело по 318 статье УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти. По этой же статье могут судить еще одного задержанного, который обрызгал сотрудников полиции из газового баллончика, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, по данным полиции, Каспаров, протестовавший у Хамовнического суда против приговора Pussy Riot, якобы укусил прапорщика.

Сам Каспаров категорически опровергает информацию, что в ходе задержания возле Хамовнического суда он, сопротивляясь, укусил прапорщика. "Я хочу увидеть этого прапорщика. То, что я кого-то укусил, - это бред сивой кобылы. Я, конечно, пытался отбрыкиваться, как мог, но зубы были крепко сжаты, - сказал Каспаров. - Может, его собака служебная укусила? Тогда пусть сделают экспертизу, чей это укус".

Как ранее писал Главред, 17 августа, в день объявления приговора Pussy Riot, у стен Хамовнического суда были задержаны 97 человек, которых затем доставляли в восемь районных отделов полиции. При этом в отношении 62 задержанных были составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения акций), в отношении еще двух – по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), с остальными были проведены профилактические беседы.

Как сообщалось, 17 августа Хамовнический суд Москвы огласил приговор трем участницам Pussy Riot. Судья Марина Сырова постановила: Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич приговорены к двум годам колонии общего режима каждая. В приговоре прозвучала такая оценка: суд не нашел в акции политики, она направлена исключительно на разжигание религиозной вражды и ненависти. Суд признал достоверными показания потерпевших о том, что участницы группы нанесли им "горечь и боль", привели "в оцепенение", а панк-молебен походил на "бесовское дрыганье".

фото: aif.ru/

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