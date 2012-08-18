Украине негде хранить ядерные отходы

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В Украине выразило отсутствуют мощности для хранения переработанного атомными электростанциями Украины ядерного топлива.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения МЧС Дмитрий Бобро, сообщает УНИАН.

«На сегодняшний день в Украине не решен вопрос о захоронении отработанного ядерного топлива. Согласно законодательству Украины, такие отходы должны храниться в глубоких, стабильных формациях», - сообщил он.

Также Бобро отметил, что пока на территории страны не будет построено собственное хранилище, Украина вынуждена будет платить за хранение своих радиоактивных отходов в России,

На данный момент отработанное ядерное топливо с украинских АЭС (за исключением Запорожской АЭС, где контейнерный «сухой» тип склада эксплуатируется с 2001 года) отправляется для временного хранения и дальнейшей переработки в Россию.

Стоимость услуг российских специальных предприятий за хранение и обработку отработанного ядерного топлива постоянно растет: за период с 2001 по 2011 год – почти в 3,4 раза.

Кроме того, начиная с 2013 года, Украина должна будет забрать из России для хранения и дальнейшего распоряжения ядовитые радиоактивные отходы, полученные в результате переработки отработанного топлива украинских АЭС.

Как ранее писал Главред, в апреле Дмитрий Бобро заявил, что работы по извлечению топлива из разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС начнутся не раньше, чем через 30 лет.

«На сегодняшний день сразу после того, когда будет создан новый безопасный конфаймент, в первую очередь необходимо разобрать нестабильные строительные конструкции», – сообщилон.

«Это те работы, которые будут произведены в течении примерно 10 лет… что касается дальнейшего обращения с топливосодержащими материалами, их извлечения и захоронения… такое хранилище планируется создать примерно через 30 лет», – сказал чиновник.

фото: wglife.com.ua



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