Ким Чен Ын велел готовиться к удару по Южной Корее

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовым нанести удар по Южной Корее в случае обстрела территории КНДР.

Ким Чен Ын заявил солдатам, что они должны быть готовы "нанести уничтожающий удар…, если хоть один снаряд упадет в воды или на земли, над которыми КНДР обладает суверенитетом", сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заявление приурочено к начинающимся ежегодным совместным американо-южнокорейским учениям, запланированным на 20-30 августа. Эти учения в Северной Корее традиционно рассматриваются как провокации, которые могут взорвать мир на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын также выразил благодарность солдатам, которые принимали участие в артиллерийском обстреле в ноябре прошлого года приграничного южнокорейского острова Йонпхендо, когда погибли четыре гражданина Южной Кореи. Южнокорейские войска открыли ответный огонь. Напомним, после инцидента Север и Юг обвинили друг друга в начале обстрела.

Как ранее писал Главред, 12 августа Северная Корея, на основании показаний бывшего перебежчика в Южную Корею из КНДР Чон Ён Чхоля, обвинила США и Южную Корею в подготовке теракта против бронзовой статуи Ким Ир Сена.

В качестве доказательства причастности Вашингтона и Сеула к такой деятельности, МИД КНДР направил в штаб- квартиру ООН пресс-релиз с выдержками из состоявшейся 19 июля в Пхеньяне пресс-конференции бывшего перебежчика в Южную Корею из КНДР Чон Ён Чхоля.

фото: watchnews.com.ua

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