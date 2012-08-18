Болгары требуют регионального статуса для родного языка

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Измаильский городской совет (Одесская область) на внеочередной сессии горсовета закрепил за русским языком региональный статус. В то же время, горсовет отказался рассматривать инициативу болгарских общественных организаций относительно предоставления регионального статуса болгарскому языку.

Болгары будут жаловаться в высшие инстанции, в том числе Президенту, сообщает ZN.UA.

15 августа власти закрепили в Измаиле региональный статус только за русским языком. На митинге в поддержку закона о языках мэр города Андрей Абрамченко заявил, что русский язык был и остается языком межнационального общения в городе, где проживают представители 80 национальностей.

В то же время, представители ряда общественных организаций обратились к властям города с просьбой включить в повестку дня вопрос о закреплении статуса регионального, за болгарским языком предоставив для этого необходимые данные. Однако им было отказано. Сейчас они готовят жалобы, в том числе на имя Президента Виктора Януковича.

Как ранее писал Главред, по новому закону о языках национальные меньшинства могут рассчитывать на региональный статус для своего языка на территории района, города, села, поселка, если на нем, согласно данным последней переписи, говорит 10% населения.

В Измаиле, по данным последней всеукраинской переписи, преобладает русское население — 43,7%. За ними следуют украинцы — 38%, болгары — 10% и молдаване — 4,3%. Остальные группы малочисленны.

Напомним, 17 августа стало известно, что турки, компактно проживающие в в сельской местности нескольких районов Херсонской области, могут поставить вопрос о предоставлении их языку статуса регионального. Об этом заявил председатель областного совета Виктор Пелых.

«Возможно, в сельских территориях - есть и турки у нас компактно живут, есть и татары, которые компактно живут, где больше процентов - они также примут решение. Есть закон (Закон Украины «Об основах государственной языковой политики». - Ред.), ну что нам делать? Мы законопослушные граждане. Будем выполнять», - отметил Пелых.

фото: bnr.bg

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