Кивалов и Колесниченко готовы переписать языковой закон

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Авторы закона "Об основах государственной языковой политики" Сергей Кивалов и Вадим Колесничеснко внесли свои предложения по поправкам и дополнениям к документу. Уже в сентябре Рада может проголосовать предложенные изменения в скандальный языковой закон.

Об этом заявил член парламентской фракции партии регионов, народный депутат Сергей Кивалов, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Президент подписал закон "Об основах государственной языковой политики" и сразу же создал рабочую группу по подготовке изменений к нему… В эту рабочую группу вошли, естественно, и мы с Вадимом Колесниченко. Вчера мы уже направили предложения по поправкам, которые должны усовершенствовать новый закон", - рассказал регионал.

Он отметил, что предложения были предоставлены руководителю рабочей группы Раисе Богатыревой и руководителю подгруппы Леониду Кравчуку.

"Думаю, в сентябре Верховная Рада примет наши предложения по внесению изменений в закон. Это лишит оппозицию возможности манипулировать сознанием избирателей, внушая нашим согражданам всякую чушь то про угрозы украинскому языку, то про введение второго или двадцать пятого государственного языка. Большая часть поданных нами поправок - это те, которые мы уже подавали после принятия закона в первом чтении, но они не были рассмотрены парламентом из-за интриг оппозиции и профильного Комитета", - добавил нардеп.

Как ранее писал Главред, после подписания Президентом Виктором Януковичем закона "Об основах государственной языковой политики" областные и городские советы востока и юга Украины один за другим узаконивают русский язык в статусе регионального.

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