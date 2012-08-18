Американский беспилотник уничтожил 6 пакистанских боевиков

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В результате ракетного удара американского беспилотника в пакистанской провинции Северный Вазиристан убиты шесть человек.

По словам представителей американского командования, беспилотник выпустил две ракеты по объекту недалеко от границы с Афганистаном, где могли укрываться боевики, сообщает ВВС.

Воздушный удар совпал по времени с мусульманским праздником окончания священного месяца Рамадан – Ид аль-Адха.

Главком пакистанской армии генерал Ашфак Парвез Кайани 17 августа отдал приказ о начале совместной с США военной операции против Талибана и "Аль-Каиды" в этом регионе, подчеркнув, что Пакистан действует без внешнего давления.

Как ранее писал Главред, 24 мая в Северном Вазиристане в результате удара американского беспилотного летательного аппарата погибли десять человек.

Погибшие, вероятно, были боевиками движения "Талибан", которые действуют в соседнем Афганистане сообщил представитель пакистанской разведки.

А накануне была предпринята еще одна атака беспилотника, в результате которой погибли четыре боевика.

фото: presstv.com



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