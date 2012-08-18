Крест, спиленный FEMENистками, восстановили

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Киевские активисты установили временный крест на месте спиленного в знак солидарности с Pussy Riot 17 августа активистками женского движения FEMEN поклонного креста, установленного в память о жертвах сталинских репрессий.

Возле Октябрьского дворца активисты, как и обещали ранее, установив временный крест на месте спиленного. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов мероприятия Игорь Луценко.

Напомним, памятный крест был спилен накануне, 17 августа, активистками женского движения FEMEN. Впоследствии в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как ранее писал Главред, акция FEMENисток не вызвала одобрения, поскольку они варварски уничтожили крест, установленный киевскими греко-католиками в 2004 году в знак памяти о жертвах тоталитарных режимов.

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фото: Facebook

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