FEMEN: милиция устроила облаву на активисток

Представители движения FEMEN заявили о блокировании милицией офиса организации в Киеве после истории со спиленным крестом в центре столицы.

«После возбуждения уголовного дела за спиленный крест на майдане Независимости милиция начала полномасштабную охоту на активисток FEMEN. Всю ночь киевский офис FEMEN по улице Михайловская, 21, был блокирован сотрудниками спецподразделения МВД», - заявили представители движения, передает «Интерфакс-Украина».

FEMEN подчеркнули, что они спокойно относятся к «маниакальному рвению властей упечь их за решетку, ни капли не жалеют о содеянном и готовы к любому развитию сценария».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром 17 августа активистки FEMEN спилили поклонный крест в центре Киева возле Октябрьского дворца.

Как FEMEN спиливали крест в Киеве: опубликованы фото и видео

Таким образом они выразили поддержку участницам панк-группы Pussy Riot.

Милиция возбудила уголовное дело по факту снесения поклонного креста в центре Киева по статье «хулиганство», пока никто не задержан.

Позже лидер движения Анна Гуцол заявила, что FEMEN намерены открыть свой филиал в Европе, чтобы защитить своих активисток.

Фото, видео: femen.livejournal.com

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