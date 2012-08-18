Самолет с главой МВД Филиппин рухнул в море

{1-} Глава МВД Филиппин Хоссе Робредо 18 августа попал в авиакатастрофу.

Скорее всего, министр погиб, передает «Интерфакс-Украина».

Официальный представитель правительства страны сообщил, что небольшой самолет, на котором министр летел по внутреннему маршруту, незадолго до катастрофы запросил разрешение на экстренную посадку в промежуточном аэропорту.

При этом самолет не смог долететь до аэродрома экстренной посадки. Вместе с министром на борту самолета находилось еще три человека.

Предпринятые меры по поиску пропавшего самолета пока не дали результатов.

Фото: inquirer.net

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