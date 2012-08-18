Россия ответила Западу на критику приговора Pussy Riot

{1-} МИД России ответил на критику США и Евросоюза, которые назвали «несоразмерными» приговоры участницам панк-группы Pussy Riot за скандальную акцию в храме Христа Спасителя в Москве.

Об этом сообщает ВВС.

Российские дипломаты заявили, что оскорбление нравственных чувств верующих на Западе также карается лишением свободы.

Пояснения МИД дал пресс-секретарь ведомства Александр Лукашевич, который сослался на примеры Австрии и Германии.

«В уголовном кодексе ФРГ «деликты, совершаемые против религии и воззрения», включая хулиганские выходки в пределах молельных помещений, караются лишением свободы сроком до трех лет или денежным штрафом», - подчеркнул дипломат.

Что касается Австрии, пояснил Лукашевич, то статья 189 Уголовного кодекса этой страны «предусматривает за совершение в помещении церкви хулиганских действий, оскорбляющих нравственные чувства, наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежного штрафа в размере до 360 дневных ставок».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, участницы панк-группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве, совершенном на почве религиозной ненависти, и приговорены к двум годам лишения свободы.

Фото: ВВС

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