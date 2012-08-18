ЦИК завершила регистрацию кандидатов на выборы Рады

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

После заседания комиссии 18 августа он заявил, что всего зарегистрировано 5771 кандидат в народные депутаты, в том числе 2644 – по партийным спискам и 3127 – в мажоритарных округах.

Кроме того, были зарегистрированы партийные списки 22 партий.

В целом, в парламентских выборах будет принимать участие 89 партий, которые выдвинули кандидатов либо по спискам, либо в одномандатных округах.

Магера не исключил обжалования в судах решении ЦИК об отказе кандидатам в регистрации в народные депутаты.

По его словам, это можно сделать в течение 5 дней после отказа, то есть до 23 августа.

Также замглавы ЦИК сообщил, что всего на регистрацию поступили документы от 6214 кандидатов, было отказано 443 претендентам.

В частности, по партийным спискам были поданы документы от 2784 желающих, ЦИК отказался регистрировать 140 человек. В мажоритарных округах подали документы на регистрацию 3430 кандидата, отказано в регистрации было 303 из них.

В целом, по оценкам Магеры, "ЦИК прошел этот этап ровно".

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