ЦИК завершила регистрацию кандидатов на выборы Рады

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты.
Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Андрей Магера.
После заседания комиссии 18 августа он заявил, что всего зарегистрировано 5771 кандидат в народные депутаты, в том числе 2644 – по партийным спискам и 3127 – в мажоритарных округах.
Кроме того, были зарегистрированы партийные списки 22 партий.
В целом, в парламентских выборах будет принимать участие 89 партий, которые выдвинули кандидатов либо по спискам, либо в одномандатных округах.
Магера не исключил обжалования в судах решении ЦИК об отказе кандидатам в регистрации в народные депутаты.
По его словам, это можно сделать в течение 5 дней после отказа, то есть до 23 августа.
Также замглавы ЦИК сообщил, что всего на регистрацию поступили документы от 6214 кандидатов, было отказано 443 претендентам.
В частности, по партийным спискам были поданы документы от 2784 желающих, ЦИК отказался регистрировать 140 человек. В мажоритарных округах подали документы на регистрацию 3430 кандидата, отказано в регистрации было 303 из них.
В целом, по оценкам Магеры, "ЦИК прошел этот этап ровно".
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