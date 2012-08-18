В Раду идет сын Романа Шухевича - главнокомандующего УПА

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала партийный список Украинской национальной ассамблеи, который возглавил лидер организации - Юрий-Богдан Шухевич - сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Такое решение было принято на заседании ЦИК в субботу, 18 августа, передает «Интерфакс-Украина».

Всего в партийный список было включено 169 кандидатов, но в итоге зарегистрировано 115, поскольку 49 отказано в регистрации, так как их документы не соответствовали требованиям закона, 5 кандидатов ЦИК исключил из списка, так как они не подали заявления о согласии баллотироваться.

На выборы Рады идут 5771 человек и 89 партий

ЦИК также зарегистрировал 11 самовыдвиженцев.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 18 августа, завершилась процедура регистрации кандидатов в народные депутаты.

Новости по теме:

Экс-глава ЦИК рассказал о безграничных фантазиях адвокатов Тимошенко и Луценко

ЦИК зарегистрировала списки Соцпартии на выборах

ЦИК зарегистрировал «Свободу», которая обещала действовать бандеровскими методами

Самым популярным округом на выборах стал Киев