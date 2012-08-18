США заподозрили немецкий банк в отмывании денег Ирана

{1-} Прокуратура США начала проверку Deutsche Bank и нескольких других крупных банков по подозрению в незаконном сотрудничестве с Ираном в нарушение американских санкций.

Об этом 18 августа сообщила газета The New York Times, передает zn.ua.

Банк подозревается в проведении многомиллиардных сделок, совершенных от имени иранских контрагентов через филиалы в США в период до 2008 года.

В министерстве юстиции США заявили, что расследование находится на начальном этапе, и на данный момент нет оснований предполагать, что банк нарушал американское законодательство в период после 2008 года.

Представитель Deutsche Bank отказался комментировать факт проверки, однако при этом он отметил, что еще в 2007 году руководство банка приняло решение отказаться от новых договоров с контрагентами в таких странах как Иран, Сирия, Судан и Северная Корея, а существовавшие на тот момент договоренности свернуть по мере возможностей.

Проверка Deutsche Bank стала очередным эпизодом в расследовании деятельности крупнейших мировых кредитных организаций, которые подозреваются в переводе средств от имени иранских контрагентов. Прокуроры предполагают, что банки проводили незаконные сделки после того как в 2008 году была ликвидирована лазейка в американском законодательстве, ранее позволявшая им действовать в обход финансовых санкций Вашингтона.

В 2009 году власти США начали расследование деятельности пяти иностранных банков по подозрению в том, что они проводили иранские деньги через свои филиалы в Америке. Под подозрением оказались ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING.

14 августа британский банк Standard Chartered, обвиненный американскими финансовыми регуляторами в незаконных операциях с иранскими компаниями, согласился выплатить штраф в размере 340 миллионов долларов. Таким образом банк заключил соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, и это позволить ему избежать судебного разбирательства.

На протяжении последних десяти лет США и их союзники ужесточали санкции против иранских банков и государственных учреждений. Ограничения вводились с целью заставить Иран остановить проекты по обогащению урана, которые США считает незаконными. Тегеран настаивает, что занимается развитием программы в мирных целях, но отказывается предоставить ООН данные о работе ядерных центров.

Фото: klient-banking.ru

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