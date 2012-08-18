На выборы Рады идут 5771 человек и 89 партий

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 5771 кандидата в народные депутаты.

Из них 2644 – по партийным спискам и 3127 – в мажоритарных округах, сообщил заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Всего зарегистрированы списки 22 партий, но в целом в выборах будет принимать участие 89 партий, которые выдвинули кандидатов либо по спискам, либо в одномандатных округах.

Магера не исключил обжалования в судах решении ЦИК об отказе кандидатам в регистрации в народные депутаты. По его словам, это можно сделать в течение 5 дней после отказа, то есть до 23 августа.

Замглавы ЦИК сообщил, что всего в ЦИК поступили документы для регистрации 6214 кандидатов. Из них ЦИК отказал 443 кандидатам.

В частности, по партийным спискам были поданы документы от 2784 желающих, ЦИК отказал в регистрации 140 чел.

В мажоритарных округах подали документы на регистрацию 3430 кандидаты, ЦИК отказал в регистрации 303 из них.

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