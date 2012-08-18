ЦИК разрешила 117 иностранцам наблюдать за выборами в Раду

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 117 международных официальных наблюдателей за ходом парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сегодня, 18 августа, были зарегистрированы 14 международных наблюдателей.

Из них 13 человек представляют международную организацию CANADEM и один – Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 18 августа ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины.

Всего были зарегистрированы 5771 кандидат и 89 партий.

Новости по теме:

В Раду идет внук Романа Шухевича - главнокомандующего УПА

ЦИК завершила регистрацию кандидатов на выборы Рады

Самым популярным округом на выборах стал Киев

ЦИК зарегистрировала кандидатов от «Русского блока»