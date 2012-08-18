ЦИК разрешила 117 иностранцам наблюдать за выборами в Раду

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 117 международных официальных наблюдателей за ходом парламентских выборов в Украине.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Сегодня, 18 августа, были зарегистрированы 14 международных наблюдателей.
Из них 13 человек представляют международную организацию CANADEM и один – Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 18 августа ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины.
Всего были зарегистрированы 5771 кандидат и 89 партий.
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