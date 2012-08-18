В Москве у полицейского изъяли килограмм кокаина

{1-} В Москве задержали сотрудника полиции, у которого был изъят почти килограмм кокаина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы передает РИА «Новости».

Старший сержант полиции, дежурный по режиму и эвакуации несовершеннолетних, был задержан 17 августа в Останкинском районе. В момент задержания он не находился при исполнении и был в гражданской одежде.

Во время досмотра у него был обнаружен и изъят кокаин общей массой 996 граммов.

Сотрудник был уволен из правоохранительных органов. Против него возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

Фото: dea.gov

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