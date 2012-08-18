В тюрьме у Луценко не будет никаких привилегий - МВД

{1-} У осужденного экс-главы МВД Юрия Луценко в стенах колонии не будет никаких привилегий.
Об этом заявил помощник главы Пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко, передает svit24.net.
«Луценко будет содержаться в таких же условиях, как и остальные заключенные. Никаких привилегий у него не будет», - подчеркнул он.
При этом Андрушко заявил, что пока неясно, в какой именно колонии будет отбывать наказание Юрий Луценко.
Также он отметил, что в случае ухудшения состояния здоровья Луценко ему будет оказана медицинская помощь, как и остальным заключенным в похожих ситуациях.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 августа Печерский районный суд признал Луценко виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка – Валентина Давыденко – и приговорил экс-министра к 2 годам ограничения свободы.
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