В тюрьме у Луценко не будет никаких привилегий - МВД

{1-} У осужденного экс-главы МВД Юрия Луценко в стенах колонии не будет никаких привилегий.

Об этом заявил помощник главы Пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко, передает svit24.net.

«Луценко будет содержаться в таких же условиях, как и остальные заключенные. Никаких привилегий у него не будет», - подчеркнул он.

При этом Андрушко заявил, что пока неясно, в какой именно колонии будет отбывать наказание Юрий Луценко.

Также он отметил, что в случае ухудшения состояния здоровья Луценко ему будет оказана медицинская помощь, как и остальным заключенным в похожих ситуациях.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 августа Печерский районный суд признал Луценко виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка – Валентина Давыденко – и приговорил экс-министра к 2 годам ограничения свободы.

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