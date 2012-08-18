Заробитчане приносят Украине до 12 миллиардов евро в год - СМИ

{1-} Ежегодно трудовые мигранты передают в Украину от 5 до 12 миллиардов евро.

Об этом сообщает , пишет «Український тиждень».

По разным оценкам, доля украинцев, работающих за рубежом, в некоторых областях достигает 25-40% трудоспособного населения. Самым массовым регионом трудовых мигрантов остается Западная Украина.

На заработки едут в основном жители сел. Количество горожан, выехавших в качестве трудовых мигрантов за рубеж – намного меньше.

По некоторым оценкам, на заработках за границей в настоящий момент находится 10-15% экономически активного населения Западного региона – 600-900 тысяч человек.

В масштабах всей страны общая численность работников, которые постоянно работают за ее пределами, составляет приблизительно 1,4-1,8 миллиона человек. Соответствующий показатель превышает количество всех работающих в Киеве или занятых в системе образования Украины.

При этом украинцы, работающие за рубежом, ежегодно передают на родину 5-10 миллиардов евро. Еще 1-2 миллиарда ввозят украинцы, которые выезжают на сезонные работы.

Такие показатели делают гастарбайтеров одним из основных источников, который компенсирует отрицательное сальдо внешней торговли.

Новости по теме:

"Утечка мозгов": почему молодые украинцы бегут за границу

Россияне стали рекордсменами по нелюбви к гастарбайтерам

Заробитчане дают Украине больше денег, чем иностранные инвесторы

Путин предложил высылать украинских нелегалов на 10 лет (ВИДЕО)