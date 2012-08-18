Президент Египта впервые за 30 лет посетит Иран

{1-} Президент Египта Мохаммед Мурси в конце августа отправится с визитом в Иран.

Эта поездка станет первым визитом главы Египта в Исламскую Республику за 30 лет. Об этом со ссылкой на государственные СМИ Египта передает ВВС.

В Иране Мурси примет участие во встрече участников Движения неприсоединения, в рамках которой председательство в организации перейдет от Египта к Ирану.

Как известно, отношения между двумя странами осложнились в 1979 году после Исламской революции в Иране и признания Египтом Израиля.

По мнению наблюдателей, Мурси, который пользуется поддержкой исламистского движения «Братья-мусульмане», будет стремиться к укреплению связей с Ираном, что может вызвать настороженность со стороны Запада.

Фото islamrf.ru

Новости по теме:

Украинцам посоветовали не ездить по Египту и не спорить с местными

Президент Египта собрался мирить ФАТХ и ХАМАС

В Египте обнаружен склад отрубленных рук

Египет нанес ракетный удар по боевикам