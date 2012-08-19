Москаль обратился к Азарову на идише

{1-} Народный депутат Геннадий Москаль направил официальный запрос премьер-министру Николаю Азарову.

Документ написан на идише, сообщает, ссылаясь на пресс-службу депутата, Тиждень.ua.

Обращение касается злоупотреблений председателя Черновицкой областной госадминистрации Михаила Папиева своим служебным положением во время избирательной кампании.

«Черновицкий губернатор, грубо нарушая Закон «О выборах народных депутатов Украины», лично агитирует за кандидатов от Партии регионов, на чем его неоднократно ловили СМИ», - говорится в сообщении.

Обращение написано на языке идиш – еврейском языке германской группы, который включен в перечень региональных языков – в соответствии с законом «Об основах государственной языковой политики».

Ранее Геннадий Москаль направил секретарю СНБО Андрею Клюеву депутатское обращение, написанное на русинском языке относительно бездеятельности Государственной пограничной службы Украины, а также СБУ и МВД в деле прокладки «контрабандного» тоннеля под украинской границей.

Позже депутат сообщил, что ответ на свой запрос получил на украинском языке и будет настаивать на получении ответа именно на русинском языке, в противном случае будет подавать иск в административный суд.

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