Студент принял роды в плацкартном вагоне на ходу поезда

{1-} Студент Роман Федько принял роды в плацкартном вагоне поезда «Одесса-Харьков».

По словам 21-летнего парня, у его попутчицы в дороге отошли воды, а врачей в вагоне не было, передает ТСН.

«Было очень страшно», - признался студент Одесского медицинского института, который возвращался домой в Кременчуг.

По словам Романа, ему помогли теоретические знания, полученные в медучилище.

Однако главной проблемой был муж роженицы, которой не запрещал приближаться к женщине и требовал развернуть поезд в обратную сторону.

«Я должен был это сделать, начал снимать с нее все нижнее белье и брюки и бриджи, а у них этого же нельзя делать. У них мусульманская вера, у них это женщина должна делать. Муж был в ярости», - рассказал Роман.

Будущего отца пришлось держать проводникам, а молодого акушера и роженицу морально поддерживали все пассажиры вагона.

Проводницы превратили плацкартное купе в мини-операционную и когда поезд остановился на ближайшей станции и туда по вызову прибыла бригада «скорой», на свет уже появился мальчик.

Врачи признали, что студент со своим заданием справился хорошо, хотя сам герой еще долго не мог прийти в себя от пережитого шока.

По словам матери Романа, когда тот приехал домой спустя несколько часов, волосы на его голове все еще стояли дыбом.

При этом родственники не были удивлены поступком парня: несколько лет назад он спас жизнь ребенку, засыпанному песком. Отметим, что врачебная династия в семье Романа ведет свою историю с 1825 года.

Фото: ТСН

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