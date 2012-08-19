Японцы подняли свой флаг на спорном острове

{1-} На одном из необитаемых островов Южно-Китайского моря был поднят флаг Японии, несмотря на протесты Китая.

Об этом сообщает ВВС.

Флотилия парусников с 150 японскими активистами на борту достигла необитаемых островов в Южно-Китайском море и десять человек вплавь добрались до одного из кусочков суши.

Официальная цель японской группы – почтить память людей, погибших там во время Второй мировой войны.

Сходить на берег на островах, именуемых в Японии Сэнкаку, а в Китае – Дяоюйтай, отправившимся в плавание японские власти ранее запретили.

Отметим, что в пятницу, 17 августа, Япония, которая контролирует эти острова, депортировала приплывших туда китайских активистов.

Принадлежность островов также оспаривает Тайвань.

Фото: geopoesia.ru

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