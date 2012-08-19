В Ингушетии на похоронах полицейского убиты шесть человек

{1-} В ингушском городе Малгобек при взрыве на похоронах полицейского погибли как минимум шесть человек.
Об этом, ссылаясь на источник в силовых структурах республики, сообщает РИА «Новости».
Взрыв произошел сегодня утром, 19 августа. Среди погибших, по словам источника, были как сотрудники полиции, так и гражданские лица.
Число пострадавших уточняется. На место происшествия работают криминалисты.
Взрывное устройство находилось под машиной патруля ГИБДД. Автомобиль стоял во дворе дома, где в этот день хоронили полицейского, погибшего накануне при обстреле.
О других подробностях инцидента пока неизвестно. В МВД Ингушетии сообщили, что взрывное устройство было заложено «недалеко от двора, где проходили похороны».
При этом число жертв и пострадавших в ведомстве не назвали.
Взрыв произошел в 9:30 утра по московскому времени (8:30 по Киеву), когда сотрудники полиции заходили во двор погибшего участкового.
Отметим, что вечером 18 августа двое неизвестных обстреляли участкового по Малгобекскому району Илеза Коригова, который скончался в реанимации.
При обстреле также пострадала прохожая, 14-летняя Залина Арсанова , которая находится в больнице.
Фото: pik.tv
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