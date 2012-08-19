Приговор Pussy Riot обойдется России в сотни миллионов долларов - эксперт

{1-} Приговор участницам панк-группы Pussy Riot осветили 86% мировых СМИ, а имиджевые потери России в результате могут достигнуть сотен миллионов долларов.

Таковы результаты анализа мировых СМИ, проведенного мониторинговым агентством NewsEffector, сообщает zaks.ru.

«В первую очередь, ущерб нанесен имиджу Владимира Путина, Русской православной церкви и России в целом. По усилиям PR агентств, работающих над созданием положительного международного имиджа России, был нанесен мощнейший удар», - заявил директор NewsEffector Сергей Мороз

«Вряд ли в Кремле сейчас до конца могут оценить размер потерь. Но учитывая, что в улучшение имиджа России государство ежегодно вкладывает сотни миллионов долларов, то, как минимум, издержки России только на пиар, обойдутся в такую сумму», - отметил он.

Аналитики подсчитали, что 17 августа о деле Pussy Riot написали 5107 центральных и региональных СМИ в 87 странах мира. Большинство из них – англоязычные средства массовой информации Америки и Великобритании, на втором месте идет пресса Германии, Франции, Испании и Нидерландов.

«Масштаб репутационных потерь в связи с международным резонансом по делу Pussy Riot для власти огромный», - подчеркнул глава мониторингового агентства.

Сюжет о приговоре Pussy Riot стал центральным для большинства американских и европейских новостных телеканалов, которые посвятили ему от 2 до 82 минут эфирного времени в течение дня.

Некоторые мировые СМИ, такие как CNN, вели прямую трансляцию процесса из зала суда.

При этом 88% сообщений имели негативный для России информационный фон.

Большинство сюжетов и новостей о Pussy Riot были связаны с именем Владимира Путина и Русской православной церковью.

В 72% новостей решение суда подавалось как сомнительное, чрезмерно суровое, и называлось показателем недемократичности российского режима и подавления инакомыслия и оппозиции.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, участницы панк-группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве, совершенном на почве религиозной ненависти, и приговорены к двум годам лишения свободы.

Фото: ВВС

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