Повстанцам в Сирии помогла британская разведка - СМИ

{1-} Сирийским повстанцам в Алеппо оказывает помощь британская разведка.

Об этом заявил представитель сирийской оппозиции газете The Sunday Times, передает Lenta.ru.

Данные, полученные британскими военными, которые базируются на Кипре, передаются Турции и США. Турки, в свою очередь, снабжают информацией Свободную армию Сирии.

По словам представителя повстанцев, британские власти «знают и одобряют на все 100 процентов» тот факт, что данные разведки попадают к сирийской оппозиции.

Благодаря британским разведчикам повстанцы, в частности, узнали о передвижении войск Башара Асада и смогли устроить засаду и уничтожить колонну, состоявшую из более чем 40 танков и направлявшуюся в Алеппо, в долине неподалеку от Саракиба.

Кроме того, повстанцы благодаря туркам получили изображения (какие именно - не уточняется) с американских спутников, которые Турция получает от ЦРУ.

«У нас есть доступ к ним уже больше месяца. Турки передают нам немного информации, но она важна в Алеппо», - рассказал представитель оппозиции.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, повстанцы и правительственные войска ведут бои за Алеппо – финансовую столицу и второй по величине город страны – с конца июля.

Периодически оппозиционерам удается узнать маршрут войск Асада и напасть на них, однако до сих пор повстанцы не раскрывали источники, из которых они получают данные о передвижениях противника.

Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с весны 2011 года. За это время, по данным правозащитников, в стране погибли более 20 тысяч человек.

фото: vesti.ru

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