Раде предложили возбуждать уголовные дела против «кнопкодавов»

{1-} В Раде хотят ввести уголовную ответственность за голосование чужой карточкой.

Соответствующий законопроект подготовил народный депутат Андрей Парубий, передает Радио «Свобода».

В случае принятия законопроекта, будет введена уголовная ответственность для народных депутатов за голосование чужой карточкой.

«Так есть за рубежом. Этот законопроект не является исключительным, нашим. Мы взяли за основу то, что есть в европейских государствах, где действительно написано на карточке депутата, голосование за другого человека влечет уголовную ответственность», - отметил Парубий.

Депутат также напомнил, что в Верховной Раде три года назад была установлена система для голосования, которая делает невозможным голосование за другого человека, однако эта система так и не заработала.

«Уже сейчас в Верховной Раде у каждого рабочего места есть система голосования, которая предусматривает только личное голосование. И фактически, если мы введем ее, даже не будет необходимости вводить уголовную ответственность, потому что собственно эта система не предусматривает голосование за других депутатов. Это решит проблему», - резюмировал Парубий.

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