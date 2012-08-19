Студентам КПИ перенесли занятия для удобства пассажиров метро

{1-} Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (КПИ) перенес начало занятий с 8.30 на 10.25 по просьбе столичного метрополитена.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Администрация КП «Киевский метрополитен» выражает искреннюю благодарность ректору Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» Михаилу Згуровскому за организацию занятий на 2012/2013 учебный год, которые ежедневно для 10000 студентов названного вуза будут начинаться не в 8.30, как обычно, а в 10.25», - заявили в столичном метрополитене.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что подобное решение позволит киевскому метрополитену значительно повысить безопасность и культуру обслуживания пассажиров в утренние часы.

В ведомстве также отметили, что подобная практика длится уже не первый год и вполне оправдала себя, благодаря чему в дни занятий удалось нормализовать перевозку пассажиров на станции «Политехнический институт».

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