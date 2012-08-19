В России открылся исламский телеканал

{1-} В России открылся первый исламский телеканал – «Аль-РТВ». Начало работы канала приурочено к празднику Ураза-Байрам.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

«Он будет транслироваться через спутниковое телевидение в пакете «Триколор». А с 2015 года, когда страна перейдет на цифровое телевидение, будет более доступен», - заявил сказал глава Центрального духовного управления мусульман Альбир Крганов.

«Это долгожданный проект. Российские муфтии во время встреч с президентом обращались с просьбой содействовать в открытии мусульманского телеканала. Сегодня люди меньше читают книги, а больше смотрят в интернет и в телевизор. Их нужно как-то просвещать», - отметил он.

По словам Крганова, организаторы при составлении программ старались соблюдать принцип золотой середины: в них будут и проповеди, и кулинарные рецепты, и передачи об истории и культуре исламского мира.

Муфтий подчеркнул, что это будет «светский телеканал при примеру православного телеканала «Союз».

Среди учредителей «Аль-РТВ» - заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. Главный редактор – вице-президент Евразийской академии телевидения и радио Рустам Арифджанов.

Директор – Игорь Аксенов. В общественный совет исламского телеканала входят председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Ильдус Файзов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Шафиг Пшихачев и другие деятели мусульманского сообщества.

Фото: vesti.ru

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