Турецкий язык может получить статус регионального в Украине

{1-} Турки, проживающие в Херсонской области, могут предложить идею о предоставлении их языку статуса регионального.

Предположение было сделано после того, как местные депутаты решили предоставить русскому языку статуса регионального на территории области. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Виктор Пелих, передает cit.ua.

«В сельских территориях у нас турки компактно живут, татары. Где их больше 10% процентов – они примут решение. Есть закон, ну что нам делать? Мы законопослушные граждане. Будем выполнять», - отметил губернатор.

По данным последней переписи населения, в Херсонской области проживают 3 тысячи 736 турок — в Чаплинском, Новотроицком, Белозерском и других районах области. Больше всего их в Чаплинском районе – 2 тысячи 278 человек.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 августа русский язык стал региональным в Луганской и Днепропетровской областях.

16 августа Севастопольский и Донецкий горсоветы на своих заседаниях приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в городе.

Одесский областной и городской советы также приняли решение о признании русского языка региональным.

Кроме того, Совет министров Крыма поручил до 10 октября 2012 года подготовить и внести на рассмотрение крымских депутатов предложение по реализации языкового закона.

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