В Судане разбился самолет с министрами на борту

{1-} В Судане потерпел крушение самолет, на борту которого находились члены официальной делегации, среди них – министр по делам снабжения столицы Халид Абдалла.

По уточненной информации, причиной крушения стал взрыв на борту, передает РИА «Новости».

В результате авиакатастрофы погиб 31 человек – все, кто находился на борту. Крушение произошло около 8 утра по местному времени.

По предварительным данным, самолет разбился при заходе на посадку в городе Талоди, расположенном в 800 километрах от столицы страны – Хартума.

По словам представителя властей Судана, официальная делегация направлялась в Талоди на празднование Ураза-байрама.

Фото: daylife.com

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