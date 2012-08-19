{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемые соотечественники! Примите мои поздравления с завершением месяца Рамадан – время размышлений, духовного очищения, силы духа, милосердия и сострадания», - сказано в поздравлении.

Президент пожелал мусульманам, чтобы в благословенный праздник Ураза-Байрам определилась лучшая судьба каждого на следующий год.

Также Янукович пожелал мусульманам Украины добра, мира и процветания.

Ураза-Байрам (праздник разговения) - исламский праздник, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

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