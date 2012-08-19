В Китае антияпонские митинги закончились погромами

19 августа 2012, 13:00

{1-} В восьми городах Китая сегодня, 19 августа, состоялись демонстрации против действий японских активистов на острове Дяоюйтай (японское название – Сенкаку) в Восточно-Китайском море, который являются предметом территориального спора между двумя странами, передает Lenta.ru.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром 19 августа, на берег одного из спорных островов высадилась группа японских активистов, которая установила там японский флаг. После того, как они попытались покинуть остров, их задержали власти Японии.

В городах Шэньчжэнь и Ханчжоу разъяренные демонстранты громили японские магазины и разбивали автомобили. В городе Чэнду был разгромлен универмаг японских товаров и один из магазинов сети повседневной одежды ритейлера Uniqlo.

В других городах демонстрации прошли более мирно, и полиция, по данным официальной прессы, в происходящее не вмешивалась.

Выступления демонстрантов в Китае начались после того, как 15 августа группа из 14 китайских активистов была задержана японской стороной во время высадки на один из островов архипелага Дяоюйдао, где они развернули флаг КНР.

В пятницу, 17 августа, они были депортированы из Японии после вмешательства МИД Китая.

Очередное ухудшение отношений между двумя странами удалось предотвратить, однако сегодняшние действия японцев вновь вызвали обострение.

Официальный Пекин направил Токио протест «вторжению граждан Японии на спорные острова», и потребовал прекратить действия, подрывающие суверенитет КНР.

Как известно, ухудшения отношений между странами из-за территориальных споров возникали и раньше.

Спорные острова находятся в 170 километрах к северо-востоку от Тайваня. Китай утверждает, что эти территории были открыты китайцами, а Японии они достались по Симоносекскому договору 1895 года, которые оспаривает Китай.

После Второй мировой войны острова оказались под юрисдикцией США, которые в 1972 году вернули их Японии. Китай отказался признать это решение и сейчас необитаемые острова Дяоюйтай – Сенкаку принадлежат японским частным лицам.

Антияпонские выступления стали наиболее массовыми с 2005 года, когда в демонстрациях в Китае приняли участие десятки тысяч людей. Тогда формальной причиной выступлений стало издание нового японского учебника по истории, в котором, по мнению китайцев, представлена искаженная картина событий 1930-1940-х годов.

Фото: cnmilitary.info

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