Украино-российский «Морской старт» провел рекордно точный запуск

{1-} Украино-российская ракета космического назначения «Зенит-3SL» в рамках проекта «Морской старт» с платформы в Тихом океане, успешно вывела на орбиту американский спутник связи Intelsat-21.

Об этом сообщает Федеральное космическое агентство России.

«19 августа 2012 года в 10:55 мск (9:55 по Киеву) с платформы «Морской старт» выполнен пуск ракеты-носителя «Зенит-2S» с разгонным блоком «ДМ-SL» и телекоммуникационным космическим аппаратом Intelsat-21», - заявили в ведомстве.

По словам президента-генконструктора РКК «Энергия» Виталия Лопота, при запуске спутника был поставлен мировой рекорд точности выведения на орбиту космического корабля.

«Этот запуск поставил мировой рекорд по точности выведения. Я поздравляю всю команду «Морского старта» и всю кооперацию предприятий, которые участвуют в этом проекте, а это 30 тысяч человек. Мы выполнили штатно нашу работу и продемонстрировали наши возможности», - отметил он.

«Сегодня у нас шесть заказов впереди, а надо чтобы 20 было. У нас еще 170 лицензий на пуски с экватора», - добавил Лопот.

Фото: corpnews.com.ua

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