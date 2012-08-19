Уволенной звезде Playboy вернули должность в Лавре

19 августа 2012, 13:45

{1-} Исполняющая обязанности гендиректора Киево-Печерского заповедника Наталья Клименко восстановила в должности своего заместителя экс-модель Владу Прокаеву.

Такое решение обусловлено нарушениями процедуры ее увольнения, передает zn.ua.

«Как известно, 31 июля 2012 года были освобождены от занимаемых должностей четыре заместителя генерального директора нашего заповедника. Поскольку это увольнение было осуществлено с нарушением процедурных норм, эти люди и восстановлены на своих местах с 10 августа 2012 года», - заявила Клименко, комментируя восстановление Прокаевой.

«Если же говорить о перспективах дальнейшей работы с руководящими кадрами заповедника, то могу заметить только одно – посмотрю, кто что умеет, кто что знает, у кого какой опыт работы, у кого какая квалификация», - отметила гендиректор

По словам Клименко, перспективы дальнейшей работы с заместителями, которых восстановили в должностях, будет зависеть только от их квалификации.

«И только от этого будет зависеть потребность в приглашении новых специалистов. Впрочем, специалисты в музейном деле – всегда на вес золота. И такой специалист думает прежде всего не о руководящей должности, а об общем деле», - добавила она.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, заместитель генерального директора национального заповедника Влада Прокаева заявила, что за прием на должность она заплатила гендиректору заповедника 50 тысяч долларов взятки.

«Я могу сказать конкретно, что генеральный директор взяла у меня взятку в размере 50 тысяч долларов, за мою должность. Лично для министра!», - заявила она журналистам.

В ответ директор заповедника за это заявление пообещала подать судебный иск за клевету. 

фото: ТСН

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