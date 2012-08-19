Число погибших в теракте на похоронах в Ингушетии увеличилось

{1-} Число погибших в результате теракта на похоронах полицейского в Ингушетии увеличилось до восьми человек.

Об этом со ссылкой на данные Малгобекской районной больницы передает ИТАР-ТАСС.

По словам медиков, от полученных ранений скончался еще один сотрудник полиции.

Все пострадавшие в результате подрыва террориста-смертника в Ингушетии – полицейские. Это подтвердили в приемном отделении больницы, куда доставлены раненые.

Всего в результате теракта погибли восемь полицейских. В настоящее время в больнице находятся 11 раненых. Состояние пяти из них крайне тяжелое. Четверо находятся в реанимации, еще двое в операционной.

По словам медиков отметили, характер ранений пострадавших – миновзрывной. Один раненый после оказания амбулаторной помощи отправлен домой, еще один с ранением глаза будет направлен на оказание специализированной помощи.

Четверо находятся в травматологическом отделении.

В Следственном управлении СК РФ по республике Ингушетия подтвердили, что взрыв осуществил террорист-смертник. Вместе с ним, по данным Следственного комитета, на месте погибли 7 человек. Позже в больнице скончался еще один полицейский.

«Сегодня в 9:50 мск (8:50 по Киеву) в сельском поселении Сагопши Малгобекского района на территории домовладения, где проходили похороны погибшего участкового уполномоченного ОМВД России по Малгобекскому району Илеза Коригова, смертник привел в действие закрепленное на своем теле взрывное устройство неустановленного типа», - сообщили в СК.

Фото: ИТАР-ТАСС

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