Президент Сирии впервые за месяц появился на публике

{1-} Президент Сирии Башар Асад впервые за прошедший месяц появился на публике: государственное телевидение продемонстрировало его молитву в столичной мечети в честь праздника Ураз-Байрам.

Об этом сообщает ВВС.

В мечети Асада сопровождал премьер-министр, однако вице-президент Фарук Шараа отсутствовал.

Ранее сообщалась, что Шараа бежал из Дамаска и перешел на сторону оппозиции, однако в его офисе эту информацию опровергли. При этом лично чиновник так и не выступил.

За месяц, прошедший с покушения в Дамаске, когда взрывом бомбы были убиты несколько членов сирийского руководства, президент Асад ни разу не появлялся на телевидении.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, представитель сирийских повстанцев заявил, что в вооруженном противостоянии с правительственной армией серьезную помощь оказывает британская разведка.

фото: prezident.gov.ua

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